رسميًا.. “الاتفاق” يتعاقد مع المقدوني داركو (فيديو)

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أعلن نادي الاتفاق، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع اللاعب المقدوني داركو فيلكوفسكي قادمًا من صفوف نادي ريجيكا الكرواتي.

صفوفنا اكتملت ⚔️



المقدوني وصل

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