رسميًا.. “يوفنتوس” يضم لياندرو باريديس

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أعلن نادي يوفنتوس، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، لياندرو باريديس.

وأشار يوفنتوس، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، إلى أنه ضم اللاعب الأرجنتيني معارًا بشكل مجاني من صفوف النادي الفرنسي.

وأتم يوفنتوس بيانه بالتنويه إلى أن هناك بعض البنود الرياضية إن حققها اللاعب فسيصبح خيار ضمه نهائيًا إلزاميًا بنهاية الموسم أما إن لم تتحقق فيملك يوفنتوس الحق في تقرير إما ضم اللاعب نهائيا أو لا.

يُذكر أن الانتقال النهائي للاعب الأرجنتينيلصفوف يوفنتوس سيُكلف خزينته 22.6 مليون يورو تدفع في ثلاث سنوات، مع إضافة 2.2 مليون يورو يمكن أن ترتفع إلى 3 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة.



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Source akhbaar24

