“كارتيرون” يُجهز “الاتفاق” لمواجهة “الاتحاد” بالجمل التكتيكية

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أجرى فريق الاتفاق، مساء اليوم (الأربعاء) تدريبه الرئيسي على ملعبه الرديف؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

واشتمل التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على كامل الملعب.

ويستعد فريق الاتفاق لمواجهة نظيره الاتحاد مساء يوم (السبت) المقبل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23.



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Source akhbaar24

