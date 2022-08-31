إعلان حالة الجفاف في مناطق بجنوب غرب بريطانيا

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المناطق_وكالات
أعلنت وكالة البيئة البريطانية جفاف مناطق من جنوب غرب البلاد؛ جراء موجة الحر الشديد التي أدت بدورها لأسوء موجة جفاف تشهدها بريطانيا منذ تسعين عامًا.
وأوضحت الوكالة أن مقاطعات بريستول وسومرست ودورست وجنوب جلوسيسترشاير وأجزاء من ويلتشير أصيبت بحالة جفاف، لتنضم بذلك إلى عشر مناطق أخرى في وقت سابق.
وأوضحت الوكالة أن تراجع معدلات هطول الأمطار ومنسوب المياه في الأنهار ومعدلات المياه الجوفية وخزانات المياه وجفاف التربة كانت السبب خلف إعلان حالة الجفاف، مضيفةً أن الأمطار التي هطلت على مدار الأسبوعين الماضيين لم تكن كافية للتعويض عن مدة الجفاف الطويلة.
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Source almnatiq
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