“إيغالو” يقود هجوم “الهلال” أمام “الفيحاء”

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أعلن المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (الأربعاء)، أمام نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الهلال كالتالي: عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، سالم الدوسري، موسى ماريغا، أوديون إيغالو.
وجاءت دكة بدلاء الهلال كالتالي: محمد العويس، خليفة الدوسري، محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، ميشايل ديلغادو، عبدالله الحمدان.
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Source akhbaar24
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