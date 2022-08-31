202 موقوف في قضايا فساد

استغلال النفوذ
واشتملت جرائم الفساد المالي والإداري على: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال واختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة والتزوير، بينما اشتملت الجهات الحكومية على: وزارة الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
إعداد الإحصاءات
وتعنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، كما تعمل على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة.
ذو القعدة
الجولات الرقابية
4672
التحقيق
171
الموقوفون
48
ذو الحجة
الجولات الرقابية
3207
التحقيق
116
الموقوفون
78
محرم
الجولات الرقابية
3321
التحقيق
195
الموقوفون
76
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