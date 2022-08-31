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202 موقوف في قضايا فساد

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ قامت بـ 11146 جولة رقابية، و482 تحقيقا، وأوقفت 202 متهم، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

استغلال النفوذ

واشتملت جرائم الفساد المالي والإداري على: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال واختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة والتزوير، بينما اشتملت الجهات الحكومية على: وزارة الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

إعداد الإحصاءات

وتعنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، كما تعمل على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة.

ذو القعدة

الجولات الرقابية

4672

التحقيق

171

الموقوفون

48

ذو الحجة

الجولات الرقابية

3207

التحقيق

116

الموقوفون

78

محرم

الجولات الرقابية

3321

التحقيق

195

الموقوفون

76


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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