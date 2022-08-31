شكرا لقرائتكم خبر عن اظبطها الآن.. تردد قناة SSC5 المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد من محبي الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهى القنوات المفتوحة التي سوف تنقل مواجهة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

الهلال والفيحاء

ويدخل فريق الهلال وهو يحتل المركز الرابع بعد الفوز في اول مباراة على حساب الخليج بهدفين دون رد، بينما يحتل الفيحاء المركز الثاني عشر بعد الهزيمة في المواجهة الأخيرة على يد فريق ضمك بهدف دون رد.

ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاثة في مواجهة الليلة خاصة الهلال بقيادة رامون دياز من أجل احتلال المركز الأول وصدارة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

تردد قناة SSC5

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات تلك المواجهة عبر قناتي SSC5 وقناة SSC1 على ان يتولى التعليق المعلق الرياضي عبدالله الحربي وجاء ترددها على النحو التالي: