شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة الهلال والفيحاء في بطولة دوري روشن السعودي في المواجهة التي ستقام اليوم الأربعاء الموافق الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الجارى على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق فعاليات مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الهلال والفيحاء

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الهلال والفيحاء عبر قناة SSC1 HD الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي عبدالله الحربي

وكان فريق الهلال قد حقق الفوز في المواجهة الماضية على حساب الخليج بهدفين دون رد عن طريق كلًا من أوديون إيغالو وموسي ماريجا في الدقائق 3 و25.

تشكيل المباراة المُتوقع

ومن المُتوقع أن يدخل فريق الهلال تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: علي أل بليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، ناصر الدوسري، ماتيوس بيريرا، أندريه كاريلو.

وفي خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

بينما من من المتوقع أن يدخل الفيحاء بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار

في حراسة المرمى: ستويكوفيتش

وفي خط الدفاع: البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش، أحمد بامسعود، النمر.

خط الوسط: ريلير، باناجيوتيس تاكتيسيديس، مندش، باولو لوكاس سانتوس.

في الهجوم: فيكتور رويز.