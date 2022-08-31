شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة الموسم.. الهلال يقدم عرض خيالي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الجارى عن إمكانية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد.

الهلال يرغب في التعاقد مع رونالدو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن يرغب نادي الهلال السعودي بقيادة فهد بن نافل من التعاقد والحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الحالى.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" فإن رونالدو وفريق مانشستر يونايتد قد تلقى عرض رسمي من قبل فريق الهلال السعودي من أجل الحصول على خدماته لدعم صفوف الفريق في الموسم الكروى الجديد من دوري روشن السعودي.

وأضافت الصحيفة إلى أن العرض كان كبير للغاية ولكن إدارة مانشستر يونايتد قابل العرض بالرفض بسبب رغبة اللاعب في اللعب في صفوف فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى في الوقت الحالى الأجواء متوترة بين إدارة مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن قلعة أولد ترافورد.

وعلى الجانب المقابل فإن أبدى مركز التحكيم الرياضي السعودي قرار يوم أمس بتأييد قرار منع فريق الهلال من عمل صفقات لمدة فترتين متتالتين بداية من الميركاتو الحالى.