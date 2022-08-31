شكرا لقرائتكم خبر عن كرستيان جروس ينهي علاقته ببازل السويسري وسط تكهنات قيادة الأهلي المصري! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توصل المدرب السويسري كرستيان جروس لصيغة إنهاء تعاقده الخاص مع فريق بازل السويسري، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان النادي الأهلي المصري إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، مما قد يشير إلى إقتراب المدرب السويسري من الفريق القاهري.

فى حين أشارت بعض التقارير أن إنهاء التعاقد مع جروس جاء لسوء نتائج بازل فى الدوري السويسري، حيث خاض الفريق تحت قيادته خمس مباريات فى منافسات الموسم الحالي، ولم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز سوء فى مباراة وحيدة فقط، إضافة إلى خسارته فى لقاء وتعادله فى ثلاثة آخرين.



موقف المدرب من العودة للدوري المصري

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن عودة المدرب السويسري للدوري المصري واردة بشدة خلال الفترة المقبلة، حيث لم يسبق للمدرب أن صرح بعدم إمكانية عودته للدوري المصري مرة أخري، بعدما خرج من نادي الزمالك فى موسم 2019،لعدم وصوله إلى إتفاق مادي مع الفريق الأبيض مثلما زعم المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك حينها.

فى سياق متصل كشف أحد المصادر القريبة من المدرب السويسري عن عدم وجود مفاوضات حاليًا مع الأهلي المصري، وإن رحيل المدرب فى الفترة الحالية جاء لسوء نتائج بازل فى الدوري السويسري، مما جعل إدارة الفريق تتفق مع المدرب على فسخ تعاقده بالتراضي.



كيف يفكر النادي الأهلي المصري فى مدربه الجديد

وعلى الجانب الآخر رفض مسئولي النادي الأهلي المصري الحديث عن أي تفاصيل تخص تعاقد الفريق مع المدرب جديد، مشيرة أن هناك تكتم شديد داخل إدارة الأحمر عن أسم المدرب، ولكن أكد المسئولون فى الوقت ذاته أن السيرة الذاتية للمدرب القادم ستكون معروفة للجميع.