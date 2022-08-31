شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. الأهلي المصري يعُلن إقالة المدرب ريكاردو سواريش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إقالة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للمارد الأحمر اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022 وذلك بعد خسارة لقبي كأس مصر والدوري المصري لحساب الزمالك وعدم تقديم نتائج جيدة مع الفريق.

الأهلي يعُلن إقالة سواريش

ونشر المارد الأحمر بيان له اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس على الموقع الرسمي له على الفيس بوك:"وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية".

وأضاف:" وأكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين."

وأختتم:" ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي، حيث عبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة".