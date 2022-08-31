بث مباشر.. مباراة الفيصلي والجبلين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية يخوض الفيصلي لقاء مهماً أمام ضيفه الجبلين، يأمل مواصلة انتصاراته بعد تجاوز مضيفه الرياض بصعوبة في افتتاح الدوري بهدفين لهدف، خصوصاً أنه هابط من دوري المحترفين ويملك الخبرة والتمرس ويسعى للتشبث بصدارة الترتيب.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الفيصلي والجبلين.

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فيما يدخل الجبلين اللقاء وفي جعبته نقطة واحدة من تعادل أمام الساحل في الجولة الأولى على ملعبه، والذي أثار علامات استفهام على مستواه، ويطغى تكافؤ الفرص والإمكانات على لقاء الفيصلي والجبلين.