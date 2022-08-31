اخبار الرياضه السعوديه 3 ميداليات للمبارزة السعودية في غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - حققت فوزية الخيبري لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة، ميداليتين برونزيتين في سلاح الابيه تحت 17 و20 عاماً في منافسات بطولة غرب آسيا للمبارزة للفئات السنية، التي اختتمت اليوم (الأربعاء) في العاصمة الأردنية عمّان، بعد مشاركة 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة، وهي: قطر، فلسطين، وسلطنة عُمان، والكويت، وسورية، واليمن، والسعودية، والإمارات، والعراق، ولبنان، إلى جانب الأردن.

كما حصلت ندى عابد على الميدالية البرونزية في سلاح الابيه تحت 20 عاما، فيما حصل حسن عابد لاعب المنتخب السعودي على فضية سلاح الابيه تحت 17 عاماً.