اخبار الرياضه السعوديه قبضة الأخضر.. برونزية آسيوية تاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - انتزع المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين الميداليات البرونزية للمرة الأولى في تاريخه آسيوياً على مستوى الناشئين، بعد تفوقه على نظيره الياباني (26-25) اليوم (الأربعاء) في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، في آخر يوم من منافسات البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، المؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023م»، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة».

وشهد الشوط الأول سجالا، إلى أن تقدم المنتخب الياباني عند منتصف الشوط (5-7)، قبل أن ينتفض الأخضر ويتقدم بفارق الهدفين عند الدقيقة 20 (10-8)، بعد ذلك استطاع اليابان العودة للتقدم مجدداً وأنهى الشوط الأول متقدماً بفارق هدف (12-13).

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب اليابان من مسك زمام الأمور والتقدم بفارق 5 أهداف عند الدقيقة التاسعة (15-20)، واستمر المنتخب الياباني بالتقدم في مجريات المباراة، حتى أدرك المنتخب السعودي التعادل من جديد عند الدقيقة 24 بنتيجة (24-24)، ليتمكن بعدها من قلب النتيجة وإنهاء المواجهة لمصلحته (26-25)، ليحقق بذلك الميداليات البرونزية.

وحصل لاعب المنتخب السعودي أحمد قصي آل سعيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهي المباراة الرابعة خلال البطولة التي يحصل فيها نفس اللاعب على الجائزة.

يذكر أن الأخضر الناشئ قد ضمن صعوده إلى بطولة العالم بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي إثر صدارته للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، كما تأهلت بجوار الأخضر منتخبات كوريا الجنوبية وإيران واليابان والبحرين، إذ تمتلك القارة الآسيوية 5 مقاعد في فئة الناشئين.