محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أعلن نادي التعاون، اليوم، تعاقده مع زياد الصحفي مدافع الاتحاد، بشكل رسمي. وكتب حساب نادي التعاون على “تويتر”: “أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود الرشودي إجراءات التوقيع مع مدافع نادي الاتحاد زياد الصحفي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد”.

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يعلن تعاقده مع زياد الصحفي مدافع الاتحاد رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.