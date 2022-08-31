محافظ املج يشهد توقيع مذكرة تفاهم وشراكة اجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فايز السميري

شهد محافظ أملج نايف المريخي في مكتبه – اليوم – توقيع مذكرة تفاهم وشراكة اجتماعية بين مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة أملج وجمعية التنمية الأهلية بأملج .

وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تسهيل التعاون بين الطرفين من أجل البرامج التدريبية والمهنية والعمل التطوعي وتعزيز أوجه التعاون المحلي بشأن المبادرات ذات الاهتمام المشترك والمنفعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأكد المريخي على أهمية هذه المبادرات والتعاون الذي يهدف لبناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بخدمات ومبادرات تنموية فعّالة، يعود أثرها بالنفع على المستفيدين، حاثاً الجميع لتفعيل مثل هذه المبادرات، وتحفيز الجهات للإسهام في التنمية الاجتماعية.

من جانبهم ثمن الشركاء رعاية المحافظ لتوقيع الشراكة المجتمعية ودعمه المستمر لمثل هذه المبادرات، التي تأتي في سياق التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي.