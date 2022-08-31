فتاة مصرية تكشف 5 أسباب لإقدامها على الانتحار قبل تخرجها من الجامعة بيومين

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت فتاة مصرية حياتها ، باستخدام حبة حفظ الغلة القاتلة ، قبل يومين من موعد الاحتفال بحفل تخرجها من الجامعة .

وعن دافع فعلتها ، تركت ” رنا ، 22 عاما ” رسائل كشفت فيها الأسباب التي دفعتها للانتحار ، وفقا لموقع ” صدى البلد ” .

محتاجة حد يطبطب عليا

وقالت رنا ابنة مدينة المنصورة المصرية ، في إحدى رسائلها ، “أنا حزينة.. حزينة أوي إني وصلت للمرحلة دي.. وانا بكتب الرسالة دي مش شايفه من كتر الدموع اللي بتنزل من قلبي مش عيني .. أنا تعبت أوي واستحملت كتير أوي.. بس أنا إنسانة عندي طاقة مش قادرة استحمل كل ده لوحدي.. أنا بس كنت محتاجة حد يطبطب عليا وياخدني في حضنه..” .

عايشة لوحدي

وتابعت :” أنا عمري ما حسيت بحنية أم ولا أب ولا إخوات ولا اصحاب.. أنا عايشة لوحدي حرفيًا رغم وجود الناس دي حوليا.. أنا لوحدي والوحدة وحشة أوي ومُتعبة أوي”.

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وأردفت :” أنا حاربت الناس كلها علشان أبقى كويسة وكل محاولاتي فشلت.. اتأكدوا إني موصلتش لهنا بسهولة كده، لا والله.. أنا عافرت علشان موصلش بس للأسف الحزن كان أقوى مني.. أتمنى ربنا يسامحني ويحاسبني على تعبي وقلة حيلتي مش على عدم إيماني بيه”.

أتمنى محدش يحضر جنازتي

وأضافت :” أنا كنت لوحدي ودلوقتي لوحدي أتمنى محدش من أهلي يحضر جنازتي لأني ماشيه زعلانه منهم كلهم ومش مسامحه في حق نفسي أبدا “.

وطلبت رنا في رسالتها الأخيرة من الجميع أن يدعو لها بالرحمة قائلة : “أدعولي ربنا يسامحني.. ومحدش يقولي ماتت كافرة لأن الكُفر هو إني أفضل عايشة مأذية ومنسية ووحيدة”.

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