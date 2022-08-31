محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس دشن رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن الطلحي بمكتبه في مقر الجامعة بمدينة السيح، منصة الإرشاد الأكاديمي الرقمي “وجهني”، وذلك تزامناً مع بدء تطبيق نظام الفصول الثلاثة بكليات الجامعة وفروعها. وتهدف المنصة إلى رفع كفاءة الإرشاد الأكاديمي لتوفير حلول للتواصل بين الطلاب والمشرفين الأكاديميين ومسؤولي الأقسام والكليات، تتضمن تحليل الأداء الطلابي من خلال رسوم بيانية مبنية على تقنيات ذكاء الأعمال بالتكامل مع الأنظمة الاكاديمية المساندة كافة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة الأمير سطام يُدشّن منصة الإرشاد الأكاديمي الرقمي “وجّهني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.