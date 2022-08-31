خلال زيارته للشيخ ماجد الدويش.. نائب أمير الرياض: “نحرص على استقبال رؤساء المراكز وسماع مالديهم وتلبية احتياج مراكزهم قبل المحافظين”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض يرافقه معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشبخ سعد الشثري وعدد من المسؤولين بتلبية دعوة الشيخ ماجد بن عجمي الدويش في منزله بالرياض أمس الثلاثاء، وكان في استقبال سموه الشيخ ماجد الدويش وأبنائه وعدد من الوجهاء والمسؤولين.

ودار الحديث خلال الزيارة عن التنمية التي تنعم بها هذه البلاد المباركة حيث أشار سموه إلى حرص القيادة الرشيدة على دفع عجلة التنمية في كل جزء من هذا الوطن الغالي، مؤكداً أن رؤية المملكة التي انطلقت ليكتمل عقدها في 2030 ستصل إلى كل محافظة ومركز، وأن آخر هجرة أو قرية في أي محافظة هي في الأهمية كمدينة الرياض، وأكد سموه أن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها قيادة هذه البلاد هي توجيه لكل مسؤول؛ مشيراً في معرض حديثه إلى حرص سموه على استقبال رؤساء المراكز وسماع مالديهم وتلبية احتياجات مراكزهم قبل المحافظين؛ وأن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كل شبر من هذه البلاد الغالية هو هدفٌ وليس خيار.

وقد عبر الشيخ ماجد بن عجمي الدويش عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على هذه الزيارة الكريمة.

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