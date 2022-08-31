سمو وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين.
وعبّر سمو وزير الخارجية خلال الاتصال، عن تضامن المملكة العربية السعودية مع العراق وشعبه الشقيق، مجدداً دعم المملكة لكل ما يضمن الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق.
كما استعرض الجانبان، أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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