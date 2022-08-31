محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت سفينة الاستجابة السريعة التابعة لخفر السواحل الأميركي «غلين هاريس» مخدرات غير مشروعة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون دولار، وذلك أثناء قيامها بـ دورية بحرية في خليج عمان في 30 أغسطس.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – البحرية الأمريكية في خليج عُمان تضبط شحنة مخدرات تقدر بـ 20 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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