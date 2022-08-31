«هدف» يدعم توظيف أكثر من 160 ألف سعودي حتى نهاية يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعمه لتوظيف أكثر من 160 ألف سعودي وسعودية للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ بداية العام الحالي 2022 حتى نهاية شهر يوليو الماضي، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية، وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل.

وأبان أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات وبرامج دعم التوظيف، خلال ذات المدة، تجاوز 42 ألف منشأة، 63% منها منشآت متوسطة وصغيرة.

ويقدم «هدف» عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة، ومنها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبرنامج التوجيه والإرشاد المهني (سُبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل، عبر فروعه ومراكزه المنتشرة حول المملكة، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات» www.taqat.sa.