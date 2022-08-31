مستشار قانوني يكشف عن 7 مخالفات للنظام لمن قام بالقبض والاعتداء على فتيات دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المستشار القانوني تركي البلوي استعداده للتمثيل القانوني لمن تضرر من واقعة “تعنيف وإلقاء القبض على أيتام خميس مشيط” وذلك لطلب التعويض أمام الجهات المختصة.

وقال “البلوي” في تدوينة على حسابه الشخصي بـ “تويتر”: ما تم تداوله من تعنيف وقبض على #ايتامخميسمشيط هو مخالفة قوية لنظام الإجراءات الجزائية بموادها ٢ و ٣٦ و ١٢ و٤١ و٤٣ و٥٣ و٥٤ وأهما عدم الضرب ووجود امرأة للتحقيق والقبض ومن هذا المنطلق ” نحن على استعداد لتمثيل من تضرر من هذا القبض تمثيلا قانونيا لطلب التعويض أمام القضاء “.

كانت إمارة منطقة عسير قد ذكرت في بيان سابق “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ، أمير المنطقة بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة والتحقيق مع كافة الأطراف وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص”.