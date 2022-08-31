رسميًا.. تشيلسي يتعاقد مع الفرنسي فوفانا (فيديو)

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أتم نادي تشيلسي الإنجليزي إجراءات التعاقد مع المدافع الفرنسي، ويسلي فوفانا قادمًا من صفوف ليستر سيتي هذا الصيف.

وأعلن تشيلسي ضم صاحب الـ21 عامًا في عقد طويل الأمد حتى 2029 بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد اشارت إلا ان العرض الذي تم قبوله من تشيلسي يقدر بـ 82.5 مليون يورو بدون الإضافات.

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