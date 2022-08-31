رسميًا.. الأهلي المصري يقيل مدربه البرتغالي سواريش

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أعلن النادي الأهلي المصري إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه المعاون بالتراضي. وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي: “وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للمدرب ريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية”. وأضاف “ونظرا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي، وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة”. وقرر الأهلي رحيل البرتغالي سواريش بعد خسارة لقب الدوري المصري لصالح غريمه الزمالك.

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