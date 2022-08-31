شاهد: مذيع باكستاني تجرفه السيول أثناء التغطية من قلب الحدث!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيع باكستاني يقدم تقرير إخباري في عمق الفيضانات بينما جرفته المياه المتدفقة. وأظهر الفيديو المذيع داخل جوف الفيضانات وهو متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة. وأبان الفيديو المذيع وهو يتحدث عن أزمة الفيضانات في بلاده ، بينما تجرفه المياه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل جيد وحاول يستجمع قواه ويبتلع بعض ماء الفيضانات ويكمل التقرير. وفي نهاية الفيديو ظهر المذيع وهو يصر على استكمال التقرير على الرغم من أن المياه جرفته بعيدا عن المكان الذي يقف ويوفر له الأمان نوعا ما. يذكر أن السلطات الباكستانية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلًا و1634 جريحًا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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