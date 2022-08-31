“هيئة النقل”: 1.3 مليون عقد إلكتروني موحد لعمليات تأجير السيارات

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيلها لأكثر1.3 مليون عقد إلكتروني موحد لعمليات تأجير السيارات في المملكة تمت من خلال ما يزيد على 2.4 ألف مكتب لتأجير السيارات، في (83) مدينة ومحافظة حول المملكة.

ويسهم هذا الإجراء في تحقيق أهداف الهيئة بتنظيم هذا القطاع ويعزز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية ينفذ من خلال بوابة نقل الإلكترونية، ويحد من النزاعات القضائية ويسهم في تشجيع وحماية الاستثمار في القطاع وتقديم تجربة متميزة للمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن متوسط عدد العقود الإلكترونية التي تسجّل يومياً يصل إلى 10 آلاف عقد، وتعد منطقة الرياض الأعلى في عدد عقود تأجير السيارات بنسبة (33%)، تليها منطقة مكة المكرمة (24%)، بينما المنطقة الشرقية تسجل (16%) من إجمالي العقود، كما يشكّل السعوديون 66% من المستفيدين، و34% من الجنسيات الأخرى، ويبلغ حجم أسطول السيارات في قطاع التأجير أكثر من 104 آلاف سيارة.

وبيّنت أن العقد الإلكتروني الموحد تلتزم به جميع مكاتب تأجير السيارات بمختلف فئاتها، ويوضّح الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، حيث يعد هذا العقد سنداً تنفيذاً يسهم في تحقيق العدالة القضائية.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن عملية تأجير السيارات إلكترونية بالكامل، ولا يحق لمكاتب تأجير السيارات الامتناع عن تقديم الخدمة للمستفيدين أو إلزامهم بتوقيع أي عقود أو مستندات ورقية، وخصصت الرقم الموحد 19929 لاستقبال البلاغات والشكاوى أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

+1.300.000 عقد إلكتروني لتأجير السيارات تم تسجيله خلال عام 2022 في بوابة نقل الالكترونية. #عقد_يحميك #الهيئة_العامة_للنقل pic.twitter.com/D3jiXUnUyv



— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA)

+1.300.000 عقد إلكتروني لتأجير السيارات تم تسجيله خلال عام 2022 في بوابة نقل الالكترونية. #عقد_يحميك #الهيئة_العامة_للنقل pic.twitter.com/D3jiXUnUyv — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) August 31, 2022

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Source akhbaar24

