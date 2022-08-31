رامون دياز يدرس الدفع بـ”ميشيل” أساسيًا أمام الفيحاء

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يدرس المدير الفني لنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز الدفع بالمحترف البرازيلي ميشيل ديلجادو في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الفيحاء.

وبات ديلجادو جاهزًا لخوض مواجهة الفيحاء بعدما دخل في برنامج تأهيلي الأسبوع الماضي بعد تعافيه من الإصابة، تحت إشراف الجهازين الطبي واللياقي.

وكان ميشيل ديلجادو قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية قبل أسبوعين بعد العودة من معسكر مدينة برمنجهام الإنجليزية.



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Source akhbaar24

