أمير منطقة تبوك يستقبل أبناء سلامة العطوي بعد عفوهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى

︎ . المناطق- تبوك إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، أبناء المواطن سلامة بن هويمل العطوي الذين تنازلوا عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى . وثمن سموه لأشقاء الفقيد موقفهم الإنساني النبيل قائلاً :” بإسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ننقل لكم التهنئة قبل كل شيء على هذا الموقف النبيل ، ونحن جميعاً أسرة واحدة ، وهو إبننا مثلما هو إبنكم ، مؤكداً سموه أن هذه الأعمال هي ديدن هذه البلاد منذ أن أسسست وهي على دين الإسلام والتسامح ، وهذا أمر تنالون فيه الأجر العظيم بالدنيا ، وتنالون فيه الأجر – بمشيئة الله – في الآخره، ويجب أن تفخرون وتفاخرون به ، ونحن ايضاً نفخر به . من جانبه أعرب أشقاء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير تبوك على اهتمامه بشؤون أهالي المنطقة ، راجين من المولى عز وجل أن يتقبل منهم هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم .

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