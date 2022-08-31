الأحوال المدنية: الهوية الوطنية وسجل الأسرة المستندان الرسميان لإثبات الشخصية

وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر إن على المواطنين والمواطنات حمل وثائقهم بصفة مستمرة سواء كانت البطاقة البلاستيكية أو الرقمية، داعيا المواطنين إلى إبراز وثائقهم إلى رجال السلطة العامة عند طلبها أو إجراء المعاملات الرسمية التي تستدعي ذلك لكونها المستند الرسمي لإثبات الشخصية بالنسبة لبطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات، وسجل الأسرة في إثبات الهوية لأفراد الأسرة.
وأوضح أنه لا يوجد مشاهد أو وثائق صادرة من الأحوال المدنية لإثبات الشخصية غير بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مبينا أن المشاهد التي كانت تفيد بوجود معاملة لدى الأحوال المدنية قد ألغيت ولا يتعدّ بها.
ونوّه المتحدث بدور المواطن واستشعاره لواجبه النظامي وحرصه على اتباع الأنظمة والتعليمات لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي يعود نفعها عليه وعلى مجتمعة.
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