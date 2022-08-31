شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض واشتعال الأزمة - تفاصيل جديدة في قضية حمدالله مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الاتحاد السعودي استئنافه على الحكم الصادر تجاه لاعب الفريق عبدالرزاق حمدالله في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التسجيلات" وقامت بإسناد الأمور للمحكم السعودي سلطان الصامل.

النصر يعترض على المحكم المختار من قبل الاتحاد للاستئناف على قضية حمدالله

القرار لم ينل إعجاب إدارة النصر السعودي حيث اعترضت إدارة النصر على المحكم الذي اختاره الاتحاد للاستئناف على قضية حمدالله لاعب النصر السابق.

أزمة حمدالله والاتحاد مع النصر

بداية الأزمة كانت عندما قرر حمدالله الرحيل عن صفوف النصر والانتقال لصفوف الاتحاد، مما جعل إدارة النصر تبحث وراء خبايا هذا القرار لتحصل على بعض التسجيلات الصوتية التي تؤكد وجود مفاوضات بين إدارة الاتحاد والمهاجم المغربي اثناء سريان عقده مع النصر.

وقامت إدارة نادي النصر باختيار المحكم الإماراتي صالح العبيدلي ليكون هو المحكم في الاستئناف بينما اعترض النادي على اخيتار علاء ناجي في دعوى الاستئناف المقدمة من جانب نادي الاتحاد.

يذكر أن القرار الصادر بتاريخ 2 أغسطس الماضي ينص على إيقاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد السعودي لمدة 4 أشهر بالإضافة إلى إيقاف وحرمان اتحاد جدة من تسجيل اللاعبين.

مباريات الاتحاد والنصر هذا الموسم بالدوري السعودي

أما على صعيد مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، فقد نجح فريق الاتحاد من افتتاح مشواره بدوري روشن السعودي بفوز ثمين على العدالة بنتيجة 3-0 في منافسات الجولة الأولى.

وعلى نفس الصعيد، تمكن نادي النصر من تحقيق الفوز على الوحدة بنتيجة هدف مقابل لا شئ في الدور ذاته.