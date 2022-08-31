محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو اليوم الأربعاء إن بلاده بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تتخلى عن «تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية» بشأن أنشطة طهران النووية.
جاءت تصريحات أمير عبد اللهيان في الوقت الذي تراجع فيه إيران رد واشنطن على النص النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تجاوز الجمود في محاولات إحياء الاتفاق النووي.
وقال الوزير للصحفيين «ايران تراجع بعناية النص الذي صاغه الاتحاد الاوروبي .. نحتاج الى ضمانات أقوى من الطرف الآخر للتوصل لاتفاق دائم .. يجب على الوكالة (التابعة للأمم المتحدة) إغلاق تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – وزير الخارجية الإيراني: نسعى للحصول على ضمانات أمريكية أقوى لإحياء الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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