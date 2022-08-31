اخبار دوليه – استقالة مستشار لاردوغان بعد اتهامات بالفساد

محمد بن مسعود - الدمام - قدم مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالته من منصبه يوم الثلاثاء بعدما وجه إليه زعيم مافيا اتهامات بالفساد.

وفي تغريدة على تويتر، أعلن قرقماز كاراجا عضو المجلس الاقتصادي للرئاسة التركية وأحد كوادر حزب العدالة والتنمية الذي يقوده اردوغان أن هذا «الهجوم غير القانوني طال ابنتي وزوجتي وأصبح مرة أخرى تهديدا لصحتي، ولهذه الأسباب أستقيل من منصبي».

وكان كاراجا اتهم في نهاية الأسبوع الماضي من قبل زعيم المافيا التركي سيدات بيكر، بأنه من بين مجموعة من كبار المسؤولين الأتراك الذين سعوا للحصول على رشاوى من شركات كبرى. لكن كاراجا نفى ذلك.

ويطلق سيدات بيكر اتهامات ضد مسؤولين أتراك كبار بمن فيهم وزير الداخلية سليمان صويلو في مقاطع فيديو ينشرها على منصتي تويتر ويوتيوب منذ العام الماضي ما تسبب في إحراج السلطة قبل أقل من عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

واستقال مستشار آخر للرئيس أردوغان بعدما استهدفته اتهامات مماثلة، من منصبه الأحد.

ودعت أحزاب المعارضة التركية إلى إجراء تحقيق في هذه المعلومات.