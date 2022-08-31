اخبار دوليه – لبنان: توقف خدمة الانترنت والاتصالات بسبب إضراب عمال «اوجيرو»

محمد بن مسعود - الدمام - توقفت خدمة الانترنت والاتصالات في عدد من المناطق اللبنانية اليوم الأربعاء بسبب بسبب الاضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي «اوجيرو».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه بسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي «اوجيرو» توقف العمل في سنترالات الحمراء، وصيدا، والنهر، وبيت الدين ، والدامور والنبطية،وخرجت عن الخدمة كاملا.

وأشارت إلى توقف سنترالات أخرى مما يهدد بتوقف خدمة الانترنت والاتصالات كليا.

وأكدت شركتا « IDM» و»Cyberia» ، لخدمات الانترنت ، في بيان صحفي اليوم ، «توقف خدمة الانترنت لدى العديد من المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها من المناطق، حيث تقدّم الشركتان الخدمة».

وأشارتا إلى أنّ «هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرّقة في السنترالات الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، نتيجة لإضراب الموظفين في شركة أوجيرو، وهو يطال كل الشركات المزوّدة لخدمة الانترنت في لبنان».

واعتذرت الشركتان عن هذه الأعطال التي تأثّر منها المواطنون والحركة الاقتصاديّة، وهما تعملان بقدر المستطاع على الاسراع في إعادة الخدمة إلى المشتركين، وتمنتا «معالجة الأوضاع من قبل أوجيرو في أسرع وقت ممكن، كما وتضعان نفسهما بتصرّف وزارة الاتصالات للمساعدة حيث يلزم لإعادة الخدمة».

وطبقا للوكالة ، يطالب عمال «أوجيرو» من خلال إضرابهم ، الذي بدأ أمس الثلاثاء ، بتحسين رواتبهم بحيث يتم احتسابها على سعر الصرف كي تتناسب والايرادات العالية لقطاع الاتصالات،بخاصة بعد زيادة الفاتورة الهاتفية.