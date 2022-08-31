محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 والقنوات الناقلة، ومعرفة رابط بث مباشر للمباراة.
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست
يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نوتينجهام فورست، على معلب “الاتحاد” في مدينة مانشستر ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية موسم 2022-2023.
بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام
ترتيب مانشستر سيتي في الدري الإنجليزي
مانشستر سيتي بدأ الموسم الجديد بانتصار في اول جولتين ثم التعادل أمام نيوكاسل في الجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة قلب تأخره بهدفين أمام كريستال بالاس ليفوز بنتيجة (4-2)، في بداية قوية للسيتي هذا الموسم في رحلة الدفاع عن اللقب الدوري الإنجليزي.
ويطمح بيب جوراديولا، المدير الفني للسيتي، في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وتضيق الخناق على آرسنال متصدر الجدول حتى الآن، ويحتل السيتي المركز الثاني برضيد 10 نقاط، خلف آرسنال صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.
ترتيب نوتنيجهام فورست
أخبار قد تهمك
أما نوتنجهام فورست، فقد سقط في فخ التعادل في مباراة فاز في مباراة، وخسر في مباراتين، ، ويحتل المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، وتبدو مهمته في غاية الصعوبة.
موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست
وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست مساء يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري على معقل السيتي معلب الاتحاد، في تمام الـ9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست
ويمكن لعشاق الدوري الإنجليزي مشاهدة بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست، على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تنقل قناة “beIN Sports 2 Premium”.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.