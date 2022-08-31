بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 والقنوات الناقلة، ومعرفة رابط بث مباشر للمباراة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست

يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نوتينجهام فورست، على معلب “الاتحاد” في مدينة مانشستر ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية موسم 2022-2023.

بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست، تزامنًا مع إنطلاق المباراة ضمن منافسات الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي في “البريميرليج”.

ترتيب مانشستر سيتي في الدري الإنجليزي

مانشستر سيتي بدأ الموسم الجديد بانتصار في اول جولتين ثم التعادل أمام نيوكاسل في الجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة قلب تأخره بهدفين أمام كريستال بالاس ليفوز بنتيجة (4-2)، في بداية قوية للسيتي هذا الموسم في رحلة الدفاع عن اللقب الدوري الإنجليزي.

ويطمح بيب جوراديولا، المدير الفني للسيتي، في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وتضيق الخناق على آرسنال متصدر الجدول حتى الآن، ويحتل السيتي المركز الثاني برضيد 10 نقاط، خلف آرسنال صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.

ترتيب نوتنيجهام فورست

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أما نوتنجهام فورست، فقد سقط في فخ التعادل في مباراة فاز في مباراة، وخسر في مباراتين، ، ويحتل المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، وتبدو مهمته في غاية الصعوبة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست