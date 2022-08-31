خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية ببرنامج حساب المواطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضح برنامج حساب المواطن خطوات الإعتراض على نتيجة الأهلية في البرنامج. وأشار عبر حسابه على “تويتر” إلي أن هذه الخطوات هي: ادخل إلي حسابك واضغط على “دراسة الأهلية”.

من خلال دراسة الأهلية إضغط على “أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع”.

بعد الإطلاع على التنبيه يمكنك تقديم إعتراض وتأكيده. أخبار قد تهمك

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