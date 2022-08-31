يورك توقع مذكرة تعاون مع شركة التاج للصناعة «كراون» لتوريد أول مبادلات حرارية سعودية الصنع 100%

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت يورك الشركة الرائدة في توفير الحلول المتكاملة، التي تشمل مجالات التهوية والتكييف والتبريد، مع شركة التاج للصناعة (كروان)، مذكرة تعاون لدعم وتطويرالصناعة المحلية، حيث قدمت يورك الدعم الفني اللازم لشركة التاج للصناعة، المتخصصة في صناعة المبادلات الحرارية والمكثفات والمبخرات بمواصفات عالية تؤهلها لتزويد الأسواق المحلية والعالمية بها. وقد تسلمت يورك أخيرا أول طلباتها من المبادلات الحرارية سعودية الصنع 100% من شركة التاج للصناعة لتصديرها لمشاريعها الخارجية، وتفخر الشركتان بهذا الإنجاز وبما وصلت له الصناعات السعودية من جودة وتقنيات عالية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة يورك الدكتور مهند الشيخ عن سعادته بهذا التعاون وباستلام أول دفعة من المبادلات الحرارية والمكثفات والمبخرات سعودية الصنع 100% من شركة التاج للصناعة، وأكد استمرار يورك لدعم مشاريع تطوير الصناعة المحلية تحقيقيا لرؤية 2030، ونفتخر بكوننا من أوائل الشركات في المملكة المتخصصة في توفير حلول مستدامة، من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات والحلول التي تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، علاوة على تحسين مستويات الراحة والأمان، ونفخر بما وصلت له الصناعات السعودية من جودة وتقنيات عالية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة التاج للصناعة (كراون)، ياسر التويم، عن سعادتهم بإنشاء مصنع سعودي متخصص بصناعة المبادلات الحرارية والمكثفات والمبخرات بجودة ومواصفات عالية تؤهلهم لتزويد شركات التكييف المحلية والعالمية بها مواكبة لرؤية 2030 وتقدم بالشكر لشركة يورك على الدعم الفني المقدم طوال الأعوام الماضية لإنشاء هذا الصرح، كما تقدم بالشكر إلى أسرة شركة التاج للصناعة على الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز.