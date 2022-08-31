شكرا لقرائتكم خبر عن العين السعودي يقترب من ضم نجم الترجي التونسي مجانًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، قريب من الرحيل إلى صفوف العين السعودي، في صفقة انتقال حر، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

علاء الدين المرزوقي يفسخ عقده مع الترجي بالتراضي

ورحل علاء الدين المرزوقي لاعب الفريق التونسي عن ناديه، بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، وهو ما أكده أنيس بن ميم محامي اللاعب.

وأوضح محامي اللاعب، أن المرزوقي فسخ عقده أمس الثلاثاء، بشكل رسمي مع الترجي، بالتراضي بين الطرفين، بعد حصوله على مستحقاته.

وتابع بن ميم خلال تصريحات إعلامية "جلسنا مع إدارة الترجي الرياضي، وتوصلنا إلى اتفاق بفسخ عقد المرزوقي بالتراضي، واتفقنا على كل الأمور المالية".



محامي المرزوقي يكشف وجهته المقبلة بالدوري السعودي



وأضاف محامي المرزوقي "على الأرجح ستكون وجهة علاء الدين المرزوقي إلى نادي العين السعودي، مع تقدم المفاوضات بين الطرفين بشكل إيجابي".

واختتم "من المنتظر أن يسافر علاء الدين المرزوقي خلال اليومين القادمين إلى السعودية لإتمام صفقة انتقاله إلى العين، وهو ينتظر الحصول على التأشيرة".

ومن المقرر أن يتم غلق القيد الصيفي في الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، حيث تكثف الأندية التفاوض لحسم أهدافها قبل نهاية الوقت المحدد.