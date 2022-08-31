سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى مُلتقى الممارسات الوقفية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يرعى صاحب السموّ الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز أميـر المنطقة الشرقية، مُلتقى الممارسات الوقفية، الذي تُنظمه غرفة الشرقية مُمثلةً بلجنة الأوقاف، يوم 28 سبتمبر المقبل، تحت عنوان “الإبداع والابتكار”.

ويهدف إلى زيادة الممارسات والكيانات المبتكرة في المجال الوقفي، وتحفيز وتعزيز ثقافة الابتكار في الممارسات الوقفية، واستعراض أبرز الممارسات العالمية والمحلية المبتكرة في مجال الأوقاف، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الكيانات الوقفية في مجال الابتكار، إضافة إلى عرض الفرص المبتكرة في تطبيقات التقنيات الوقفية.

ويستهدف الملتقى قيادات العمل الوقفي والقطاع غير الربحي، والباحثين والمستشارين في مجال الأوقاف، إلى جانب المهتمين بالجوائز العالمية والعربية في مجال الإبداع والابتكار المؤسسي والمتخصصين في الإبداع والابتكار الوقفي، وأعضاء مجالس النظارة للأوقاف والباحثين عن منتجات وقفية جديدة.