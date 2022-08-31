بالفيديو: الكشف عن المدن التي شعر سكانها بالهزة الأرضية في منطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، رصد هزة أرضية صباح اليوم (الأربعاء) جنوب غرب الباحة. ووفقا لقناة الإخبارية، فقد شعر بالهزة سكان المخواة وبلجرشي ووسط مدينة الباحة. فيما لم يتم تسجيل أي أضرار أو خسائر في الأرواح والممتلكات. من جانبه أرجَعَ متحدث المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن سبب الهزة الأرضية التي وقعت اليوم بالباحة، يعود إلى تأثير قوى الشد وسط البحر الأحمر، والتي ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر؛ مما يتسبب في إعادة تنشيط الغوالق المتواجدة بالقشرة الأرضية.

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