مهرجان لولو عالم المأكولات 2 يأتيكم بأفضل الطهاة المشاهير والهدايا وجميع احتياجات المطبخ

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ مهرجان لولو عالم المأكولات 2 وسيستمر حتى 10 سبتمبر، حيث يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع والانغماس بوجبات من إعداد طهاة مشاهير، والمشاهدة والتعلم من أسياد المطابخ في جميع أنحاء العالم والفوز بـ 2000 هدية رائعة، منها 1000 عربة مجانية، و1000 جهاز منزلي لبناء مطبخ أحلامك.
كما سيكون هناك عرض للأغذية من جميع أنحاء العالم وعينات مجانية من الأطعمة الفريدة والعروض الترويجية المميزة. وسيكون هناك 6 خبراء في الطبخ: الشيف تركي الغانم، والشيف منصور (بتاريخ 1 سبتمبر في أسواق لولو هايبر ماركت الياسمين بالرياض والريان بالدمام)، والشيف عدنان يماني (بتاريخ 3 سبتمبر في لولو هايبرماركت الروابي بجدة)، والشيف هاني (بتاريخ 4 سبتمبر في لولو هايبرماركت الخبر)، والشيف عبدالعزيز المطوع، والشيف ميساء (بتاريخ 8 سبتمبر في لولو هايبرماركت اليرموك بالرياض وفي لولو هايبرماركت المروة بجدة).
كما يتميز الموسم الثاني من مهرجان لولو عالم المأكولات بعروض خاصة و12 ثيما مختلفا ليغطي جميع الأقسام، ابتداءً من المأكولات العالمية مثل الهندية والعربية والفلبينية ومرورا بالقوائم الصحية والخبز والجبن والأطعمة الجاهزة والآيس كريم والمشروبات والحلويات، بالإضافة إلى التركيز على أدوات وأجهزة المطبخ لتجهيز مطبخ أحلامك.
وقال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى السيد شهيم محمد: «إن تناول الطعام واستكشاف اتجاهات الطهي العالمية هو شيء نجد الناس في المملكة العربية السعودية حريصون جدًا عليه. كما أن الجيل الجديد محب للاطلاع والاستكشاف. سيكون الموسم الثاني من مهرجان المأكولات العالمي في لولو بمثابة نافذة على مطابخ العالم. يمكنك مشاهدة أفضل الطهاة لدينا أثناء العمل وبناء قوائم الطعام الخاصة بك وحتى مطابخك من خلال عروضنا».
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