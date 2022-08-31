الدفاع المدني يحذر من حرق المخلفات الزراعية

محمد بن مسعود - الدمام - جددت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير عبر حسابها الرسمي في تويتر ، من حرق المخلفات الزراعیة للتخلص منھا دون الأخذ بالتدابیر الوقائیة وانها قد تكون سببًا في توسع الحریق وانتشاره . ودائما ما تأكد المديرية العامة على اصحاب المزارع التخلص من الحشائش بالطرق الصحيحه وتجنب حرقها إلا في أضيق نطاق ووفق ضوابط من اهمها ، أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من المخلفات بعد إشعار اقرب مركز للدفاع المدني قبل القيام بعملية الإحراق .

ومن اهم الضوابط اثناء حرق المخلفات أن تكون عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال ، وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المساكن والمخازن والمزروعات بمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر، وأن تجري عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة وان تكون على كميات بسيطه مع الاخذ بالاعتبار اتجاه مهب الريح .

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