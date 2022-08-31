وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي. ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) https://jobs.sa .

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