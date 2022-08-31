أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي القرني.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة التحول للنظام الثلثي وفق الخط الزمني المحدد ، كما اطلع سموه على إحصاءات عن أعداد المتدربين والمتدربات حيث تم قبول ٨٣٠٠ متدرب ومتدربه وانتظام مايزيد عن ٣٣ ألفاً في ٢٢ منشأة تدريبية بمختلف محافظات المنطقة.
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