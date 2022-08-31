وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة دودج، 15 رام موديل سنة 2019 – 2022.. ما السبب؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 40 مركبة دودج “Durango” ، رام “2500” موديل سنة 2019 – 2022.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر أن السبب في ذلك الإستدعاء هو وجود خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل نظام الثبات الإلكتروني مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وذكرت وزارة التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة، وهي: