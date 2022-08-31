اخبار الخليج – مستشفى البحرين التخصصي يقيم حملة تبرع بالدم

محمد بن مسعود - الدمام - يقيم‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬ممثلا‭ ‬بقسم‭ ‬المختبر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬بنك‭ ‬الدم‭ ‬بمستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬واستثمارات‭ ‬الزياني‭ ‬حملة‭ ‬للتبرع‭ ‬بالدم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المستشفى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬اغسطس‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬30‭ ‬مساءا،‭ ‬حيث‭ ‬سيفتح‭ ‬المجال‭ ‬لجميع‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتبرع‭ ‬بالدم‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬موظفي‭ ‬المستشفى‭. ‬

وأكد‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفى‭ ‬بأن‭ ‬حملات‭ ‬التبرع‭ ‬بالدم‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬تهدف‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬الدم‭ ‬ومشتقاته‭ ‬لجميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يسعي‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬التبرع‭ ‬بالدم‭ ‬إلى‭ ‬كسب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ممن‭ ‬لديهم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬بالتبرع‭ ‬بدمائهم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬ورفع‭ ‬ثقافة‭ ‬التبرع‭ ‬بالدم‭ ‬بانتظام‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويحرص‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وحثه‭ ‬على‭ ‬التبرع‭ ‬بالدم،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬حملات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لجمع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المتبرعين‭ ‬بالدم،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬بصورة‭ ‬جلية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدم‭ ‬للمحتاجين‭ ‬والمرضى‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتجنب‭ ‬استيراد‭ ‬دماء‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

للإستفسار‭ ‬والتواصل‭ ‬يمكنكم‭ ‬الاتصال‭ ‬على17812000‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬المستشفى‭ ‬الالكتروني‭ ‬www.bahrainspecialisthospital.com‭ ‬لحجز‭ ‬الموعد‭.‬