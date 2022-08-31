اخبار الخليج – مستشفى البحرين التخصصي يقيم حملة تبرع بالدم

محمد بن مسعود - الدمام - يقيم مستشفى البحرين التخصصي ممثلا بقسم المختبر بالتعاون مع قسم بنك الدم بمستشفى الملك حمد الجامعي واستثمارات الزياني حملة للتبرع بالدم في مقر المستشفى يوم الأحد الموافق 4 اغسطس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12:30 مساءا، حيث سيفتح المجال لجميع الراغبين بالتبرع بالدم من مواطنين ومقيمين إلى جانب موظفي المستشفى.
وأكد إدارة المستشفى بأن حملات التبرع بالدم التي يقيمها تهدف لتلبية احتياجات المرضى من الدم ومشتقاته لجميع المستشفيات في مملكة البحرين، كما يسعي المستشفى من خلال حملات التبرع بالدم إلى كسب المزيد من الأشخاص ممن لديهم الاستعداد للإسهام في إنقاذ الأرواح بالتبرع بدمائهم بشكل مستمر ورفع ثقافة التبرع بالدم بانتظام بين أفراد المجتمع في مملكة البحرين.
ويحرص المستشفى على توعية المجتمع البحريني وحثه على التبرع بالدم، والمساهمة في التشجيع على تنظيم حملات واسعة في جميع مناطق مملكة البحرين لجمع أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم، بما يُسهم بصورة جلية في توفير الدم للمحتاجين والمرضى وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل مملكة البحرين وتجنب استيراد دماء من الخارج.
للإستفسار والتواصل يمكنكم الاتصال على17812000 أو عن طريق زيارة موقع المستشفى الالكتروني www.bahrainspecialisthospital.com لحجز الموعد.
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