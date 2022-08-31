اخبار الخليج – رئيس جمهورية الأرجنتين يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الأرجنتين والمقيم في واشنطن

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬ألبرتو‭ ‬فرنانديز‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬رسمي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بوينس‭ ‬آيرس،‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفيرًا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬ومفوضًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬المسؤولين‭ ‬والسفراء‭.‬

ونقل‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬وتمنياتهم‭ ‬لبلاده‭ ‬وشعبه‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬الكبير‭ ‬بثقة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وتفعيلها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أواصر‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬رحّب‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بسفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬بلاده،‭ ‬مُثمنًا‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬وكلف‭ ‬معالي‭ ‬السفير‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمعالي‭ ‬السفير‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬وأن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬دعم‭ ‬ممكن‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهامه‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المضيّ‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بالعلاقات،‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المهمة‭ ‬والحيوية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬