اخبار الخليج – رئيس جمهورية الأرجنتين يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الأرجنتين والمقيم في واشنطن

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم فخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين، في حفل رسمي أقيم في القصر الرئاسي في العاصمة بوينس آيرس، أوراق اعتماد معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لمملكة البحرين لدى جمهورية الأرجنتين والمقيم في واشنطن، بحضور عدد من أصحاب السعادة المسؤولين والسفراء.
ونقل معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة الرئيس الأرجنتيني وتمنياتهم لبلاده وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار.
كما أعرب معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة عن اعتزازه الكبير بثقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، واعتزازه بتمثيل مملكة البحرين لدى جمهورية الأرجنتين، مؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون الثنائي المشترك.
من جانبه رحّب فخامة رئيس جمهورية الأرجنتين بسفير مملكة البحرين لدى بلاده، مُثمنًا العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الأرجنتين، وكلف معالي السفير بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياته لمملكة البحرين حكومةً وشعباً مزيداً من التطور والنماء، متمنيًا لمعالي السفير التوفيق في عمله، وأن يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
كما جرى خلال اللقاء، بحث علاقات البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية المضيّ قدماً في العمل المشترك من أجل النهوض بالعلاقات، وزيادة حجم التعاون بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات المهمة والحيوية، إضافة إلى التباحث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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