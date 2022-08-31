استشاري جلدية: المايكروبليدنج هو نوع من أنواع الوشم شبه الدائم

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أوضح الدكتور عبدالرحمن الدخيل “استشاري الجلدية والتجميل” أن المايكروبليدنج هو نوع من أنواع التاتو، فهو وشم شبه دائم.
وأشار خلال حديثه عبر “برنامج اليوم” أنه يتم استخدام كمية بسيطة من الحبر في الطبقات السطحية من الجلد، وهذه الكمية لا تظل وقت طويل كالوشم الطبيعي.
وقال أنها نوع من أنواع الوشم ولها أضرار جانبية، ويمكن أن تؤثر على شعر الحاجب وتجعله يتساقط أو حدوث التهاب في المكان.
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Source almnatiq
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