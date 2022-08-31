“أمانة جازان” لـ “أخبار24”: لا صحة لإزالة عدد من الأحياء في المدينة

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نفت أمانة منطقة جازان لـ “أخبار 24” ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة عدد من الأحياء داخل المدينة. وقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الدكتور إبراهيم الخياط، إن ما يشاع حول إزالة 8 أحياء تقع شرق كلية إدارة الأعمال للبنين غير صحيح. ودعا إلى ضرورة أخذ المعلومات من الجهات ذات الاختصاص وعدم الانسياق خلف الشائعات وما يتم تداوله على مواقع وتطبيقات التواصل.

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