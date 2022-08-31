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تختتم مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، ببث مباشر مباراة جدة وأحد في دوري يلو للمحترفين2022-2023.

بث مباشر مباراة جدة وأحد في دوري يلو 2022-2023

ويستضيف ملعب “رديف الجوهرة” بمدينة جدة مباراة في غاية الصعوبة تجمع بين جدة وأحد في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للدرجة الأولى للمحترفين.

بداية جدة وأحد في دوري يلو

نادي جدة بدأ مشواره في بطولة دوري يلو للمحترفين بسقوط امام الحزم بهدفين دون رد في مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي، ويسعى إلى استغلال الأرض والجمهور من اجل تحقيق أول فوز له في المسابقة افي نسختها الحديدة.

وفي الجانب الأخر، يسعى نادي أحد لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد التعادل بهدف لكل فريق أمام نجران، واستغلال تعثر جدة من أجل تحقيق الثلاث نقاط في المباراة والاقتراب من ترتيب الصدارة.

موعد البث المباشر لمباراة جدة وأحد

وتنطلق صافرة مباراة جدة وأحد في بطولة دوري يلو للمحترفين في تمام الساعة الـ7:40 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة جدة وأحد

وينطلق البث المباشر لمباراة جدة وأحد على مجموعة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري يلو في النسخة الحالية لموسم 2022-2023.

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Source almnatiq

