︎
.
تختتم مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، ببث مباشر مباراة جدة وأحد في دوري يلو للمحترفين2022-2023.
بث مباشر مباراة جدة وأحد في دوري يلو 2022-2023
ويستضيف ملعب “رديف الجوهرة” بمدينة جدة مباراة في غاية الصعوبة تجمع بين جدة وأحد في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للدرجة الأولى للمحترفين.
بداية جدة وأحد في دوري يلو
نادي جدة بدأ مشواره في بطولة دوري يلو للمحترفين بسقوط امام الحزم بهدفين دون رد في مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي، ويسعى إلى استغلال الأرض والجمهور من اجل تحقيق أول فوز له في المسابقة افي نسختها الحديدة.
وفي الجانب الأخر، يسعى نادي أحد لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد التعادل بهدف لكل فريق أمام نجران، واستغلال تعثر جدة من أجل تحقيق الثلاث نقاط في المباراة والاقتراب من ترتيب الصدارة.
موعد البث المباشر لمباراة جدة وأحد
وتنطلق صافرة مباراة جدة وأحد في بطولة دوري يلو للمحترفين في تمام الساعة الـ7:40 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة جدة وأحد
وينطلق البث المباشر لمباراة جدة وأحد على مجموعة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري يلو في النسخة الحالية لموسم 2022-2023.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مباراة جدة وأحد في دوري يلو 2022-2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.